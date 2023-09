Inter, andamento prestiti: sorride 1 su 15, prima gioia Esposito

Molti giocatori di proprietà dell’Inter sono protagonisti di prestiti nei principali campionati europei. Prima gioia (a metà) per Francesco Pio Esposito con la maglia dello Spezia.

RIEPILOGO PRESTITI – La stagione continua su tinte chiaroscure per molti dei giocatori in prestito dall’Inter. In questo preciso momento, infatti, sorride veramente solo uno di questi. Ed è Martin Satriano, attaccante del Brest primo in classifica in Ligue 1. L’attaccante di proprietà nerazzurra non ha particolari meriti (nessun gol e nessun assist per lui), ma quantomeno si gode il risultato collettivo. A differenza dell’altro “francese”, Joaquin Correa, finito nella polveriera Marsiglia. Nonostante il cambio di ogni ruolo di vertice nel club (compreso l’allenatore), l’OM cade in casa del PSG (4-0 per i parigini) e il Tucu trova sempre meno spazio in campo. Per trovare un’altra gioia tra i nerazzurri in prestito, bisogna spostarsi nella Serie B italiana. Dove Francesco Pio Esposito, su assist del fratello Salvatore (cresciuto anche lui nell’Inter), trova il primo gol tra i professionisti. Una bella incornata di testa, purtroppo inutile ai fini del risultato: il suo Spezia cade in casa contro la Reggiana (1-2).

Prestiti Inter: tutte le prestazioni del weekend

GAETANO ORISTANIO (A) – Atalanta-Cagliari 2-0: in panchina, subentra al 78′

VALENTIN CARBONI (C) – Lazio-Monza 1-1: in panchina

FRANCO CARBONI (D) – Lazio-Monza 1-1: in panchina

FILIP STANKOVIC (P) – Parma-Sampdoria 1-1: titolare, 90′ in campo

SEBASTIANO ESPOSITO (A) – Parma-Sampdoria 1-1: in panchina, subentra al 77′, 1 ammonizione

FRANCESCO PIO ESPOSITO (A) – Spezia-Reggiana 1-2: in panchina, subentra al 78′, 1 gol

ALESSANDRO FONTANAROSA (D) – Palermo-Cosenza 0-1: in panchina

GABRIEL BRAZAO (P) – Ternana-Sudtirol 1-1: in panchina

IONUT RADU (P) – Brighton-Bournemouth 3-1: in panchina

JOAQUIN CORREA (A) – PSG-Marsiglia 4-0: in panchina, subentra al 75′

MARTIN SATRIANO (A) – Brest-Lione 1-0: titolare, sostituito al 70′

ZINHO VANHEUSDEN (D) – Standard Liegi-KVC Westerlo 0-0: titolare, 90′ in campo

MATTIA ZANOTTI (D) – Grasshoppers-San Gallo 1-1: titolare, 90′ in campo

NIKOLA ILIEV (A) – CSKA 1948-Cherno More 1-1: in panchina, subentra al 91′

EDDIE SALCEDO (A) – Levante-Eldense 2-0: in panchina