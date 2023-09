Correa, panchina al Marsiglia. Cambiano allenatori, anche scelte

Joaquin Correa sta deludendo anche al Marsiglia. Il cambio di aria non sta dando i risultati sperati da tutti, questa sera farà panchina nella sfida di Europa League con l’Ajax.

FUORI – Marcelino è andato via, anche la possibilità per Joaquin Correa di ottenere una maglia da titolare. La sua esperienza al Marsiglia non è iniziata nel migliore dei modi. Nonostante le prime due dal primo minuto contro Nantes e Tolosa sono arrivati 0 gol e 0 assist. L’allenatore ad interim è ora Pancho Abardonado e le scelte sono diverse rispetto alle scorse partite. Nella sfida di Europa League contro l’Ajax Correa siederà in panchina per la prima volta con la maglia del Marsiglia. Bocciatura secca per l’argentino che non convince anche lontano dall’Inter.