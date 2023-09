VIDEO – Torino-Roma 1-1, Serie A: gol e highlights della partita

Torino-Roma, posticipo della quinta giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 1-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico Grande Torino.



A 5′ DALLA FINE – Torino-Roma 1-1 nel posticipo della quinta giornata di Serie A. Il giocatore che doveva andare alla Roma un mese fa, prima di Romelu Lukaku, nega ai giallorossi la vittoria: pari Torino nel finale. Lukaku fa le prove generali per il gol al 9′, con un sinistro fuori di pochissimo. A inizio ripresa destro a incrociare di Demba Seck, fuori di pochissimo. Al 58′ invece cross dentro per Bryan Cristante, bell’inserimento e palla sul palo. Dieci minuti dopo però il Torino non può fare nulla, quando Lukaku riceve spalle alla porta, si gira alla perfezione e supera Vanja Milinkovic-Savic. È il terzo gol in sette giorni per l’ex numero 90 dell’Inter, dopo quelli all’Empoli e allo Sheriff. Lì erano serviti per due vittorie, mentre stavolta è soltanto un pareggio. Questo perché a cinque minuti dalla fine Ivan Ilic crossa da sinistra su punizione e trova sul secondo palo Duvan Zapata, per il perfetto colpo di testa dell’1-1. C’è un check non brevissimo per una possibile posizione di fuorigioco, ma è tutto buono e il gol è convalidato. La Roma si ributta in avanti per ritrovare il vantaggio, ma non ci riesce. Anzi: rischia al 95′ quando su palla messa in area Diego Llorente interviene in maniera maldestra e rischia l’autogol (manda alto).

Video con gli highlights di Torino-Roma dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.