Inter al fianco dei tifosi dopo lo scandalo di Porto: possibili agevolazioni – TS

Come noto, martedì diversi tifosi dell’Inter non sono riusciti a entrare all’Estadio do Dragao di Porto per l’imbarazzante organizzazione della società di casa. Tuttosport parla di possibili agevolazioni per chi ha avuto problemi nella trasferta di Champions League.

IN AIUTO – L’Inter si è schierata accanto ai suoi tifosi già dall’immediato post partita a Porto, con le parole di Giuseppe Marotta (vedi articolo). L’AD Sport ha ribadito il suo pensiero anche ieri (vedi articolo), dopo che mercoledì era uscito un comunicato ufficiale (vedi articolo). Dopo le tante difficoltà i sostenitori che hanno avuto problemi all’Estadio do Dragao avranno il sostegno del club. Tuttosport fa sapere che sono possibili agevolazioni forse già per la partita in casa dei quarti di Champions League.

Fonte: Tuttosport – Stefano Scacchi