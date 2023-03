Anche Dimarco non al meglio per Inter-Juventus! E due sono stanchi – TS

Dimarco fa parte dei tanti che Inzaghi deve valutare in vista di Inter-Juventus. Tuttosport dà, in aggiunta alla difesa obbligata (vedi articolo), due giocatori che non sono al meglio.

PROBLEMI MULTIPLI – L’Inter deve inventarsi la difesa per la Juventus, visto che Milan Skriniar non è al meglio, ma anche sugli esterni la situazione non è rosea. Con Matteo Darmian costretto a scalare terzo centrale assieme a Stefan de Vrij e Francesco Acerbi restano solo Denzel Dumfries e Federico Dimarco. Quest’ultimo però è rientrato titolare martedì a Porto dopo un affaticamento muscolare addominale, non è al meglio. Tuttosport afferma come il laterale non abbia i novanta minuti nelle gambe, come dimostrato all’Estadio do Dragao dove è uscito al 70′. Dimarco dovrà per forza giocare, perché Simone Inzaghi non ha alternative. In panchina andranno Danilo D’Ambrosio e Raoul Bellanova, con quest’ultimo che dopo i disastri contro l’Empoli il 23 gennaio è sparito dalle rotazioni. Oltre a Dimarco non al 100% Acerbi e Darmian, col primo reduce da tre partite da titolare e il secondo uscito stanchissimo a Porto. Ma dovranno giocare, complici le assenze di Alessandro Bastoni e Robin Gosens più il problema non superato del tutto di Skriniar.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini