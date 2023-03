Inter-Juventus, oggi valutazioni per Allegri: tre da verificare – TS

Oggi la Juventus riprenderà gli allenamenti dopo la vittoria di ieri a Friburgo (vedi articolo), nell’antivigilia del derby d’Italia con l’Inter. Allegri deve valutare tre giocatori: Tuttosport segnala le condizioni.

DI RIENTRO – L’avvicinamento a Inter-Juventus in casa bianconera comincia oggi. Massimiliano Allegri alla ripresa degli allenamenti inizierà a valutare i giocatori acciaccati, per capire chi potrà esserci. Federico Chiesa sarà di sicuro a disposizione, dopo il subentro di ieri con gol a Friburgo. Idem Angel Di Maria, rimasto in panchina per precauzione nella sfida di Europa League. Il dubbio principale è su Arkadiusz Milik, fuori da fine gennaio per una lesione di medio grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra. Tuttosport dà per possibile la convocazione per l’Inter, visto che la guarigione dell’attaccante polacco della Juventus prosegue bene. Il suo rientro darebbe più opzioni al reparto offensivo, con Di Maria non al meglio e Dusan Vlahovic che in coppa si è sbloccato tornando al gol. Da verificare invece Leonardo Bonucci, per una botta rimediata contro la Sampdoria. Idem Fabio Miretti, che si è allenato con una fasciatura alla coscia e ieri era in panchina. Per Inter-Juventus fuori Alex Sandro e Paul Pogba, più Moise Kean ancora squalificato.

Fonte: Tuttosport – Marco Bo