Graziani: «Lukaku ha voglia di riscatto, Lautaro Martinez mi piace molto»

Graziani, ospite di Microfono Aperto su Radio Sportiva, ha parlato della stagione di Lukaku e del suo possibile riscatto ad alti livelli nel 2023 con l’Inter. L’ex calciatore si è poi espresso anche sul momento di Lautaro Martinez.

CALCIATORE STRAORDINARIO − Ciccio Graziani ha espresso un suo parere sul ritorno di Romelu Lukaku all’Inter e ha fatto il punto sulla sua stagione. Le sue parole: «Quando Lukaku è andato via erano tutti rammaricati. Il giocatore che si era visto in Italia era straordinario e possedeva una grande potenza. All’Inter ha fatto una grandissima differenza nell’anno dello scudetto. Poi ce lo siamo riportati in Italia convinti che fosse il calciatore che ci aveva lasciato qualche tempo prima. Però un po’ gli infortuni e un po’ il rendimento al di sotto delle aspettative ci hanno fatto storcere il naso. Ci hanno fatto dire questo non è l’attaccante che conoscevamo, ma sembra il cugino. Poi ripeto nuovamente, tra gli infortuni e il Mondiale all’orizzonte lui non si è ancora visto».

VOGLIA DI RIVALSA − L’ex calciatore ha poi parlato del possibile riscatto sportivo di Lukaku nel 2023: «Ora inizia un anno nuovo con una voglia matta di riprendersi il posto che gli compete. Mi sembra anche che sia dimagrito di qualche chilo rispetto a qualche mesetto fa, dove sembrava leggermente ingrassato. Adesso vediamo un po’, perché io penso che ai calciatori non gli si insegni a giocare a calcio. Però poi servono gli stimoli, l’entusiasmo, serve non avere infortuni e servono tante cose per rendere al massimo. Certo che l’Inter in questo momento si aspetta che Lukaku torni l’attaccante in grado di fare la differenza davanti altrimenti il suo ritorno diventa poco gradito a tutti».

Graziani sul momento di Lautaro Martinez

TITOLARE INAMOVIBILE − Graziani ha infine espresso un suo parere su Lautaro Martinez e su che calciatore Simone Inzaghi e compagni ritroveranno al suo ritorno (vedi articolo): «Lautaro Martinez a me piace molto. Lui è molto bravo a rifinire e a concludere. Poi con Lukaku ha formato da sempre una coppia spettacolare, straordinaria. Torna con grande entusiasmo e da campione del mondo, e questo secondo me sarà molto contagioso dal punto di vista dell’entusiasmo. L’Inter spera che continui a fare bene come di fatto ha sempre fatto, anche se ci sono stati degli alti e bassi che però possono capitare a tutti. Comunque lui quando tornerà rimane il centravanti titolare dei nerazzurri».