A. Canovi: «Thuram? Certo che all’Inter farebbe bene! Fuori in un caso»

Thuram è uno dei nomi accostati all’Inter per il 2023, più in vista della prossima stagione essendo in scadenza di contratto. L’agente Alessandro Canovi, in collegamento con TV Play, vede un rischio in caso di arrivo di altre squadre.

IN USCITA – Alessandro Canovi, da esperto del calcio francese, promuove Marcus Thuram: «È un giocatore di assoluto livello. Certo che all’Inter farebbe molto bene, ma anche in altre squadre italiane. È un giocatore secondo me prontissimo per l’Italia, potrebbe essere un esterno come vecchie ali di cui non ne abbiamo tanti: la Francia ne aveva quattro, anche troppi. Adesso si dice esterno, io lo chiamo ala: è importante e potrebbe fare molto bene. Poi se arrivano sirene inglesi siamo fuori, ma ribadisco: abbiamo la capacità di attirare certi giocatori che poi vanno in altri campionati. Prima quello di riferimento era quello italiano, adesso abbiamo perso questa forza».