Fabbian: «Io con Casadei al Chelsea? Ora conta la Reggina, poi si vedrà!»

Fabbian è stato il grande protagonista di Reggina-Ternata, sfida valevole per la ventunesima giornata di Serie B vinta dai calabresi per 2-1 grazie proprio alla doppietta del centrocampista di proprietà dell’Inter (vedi report). Il numero 14 amaranto, ai microfoni di Sky Sport, dribbla le domande sul futuro

PIEDI PER TERRA – Giovanni Fabbian si sta prendendo la scena alla Reggina di Filippo Inzaghi che corre per un posto in Serie A. Il giovane centrocampista di proprietà dell’Inter dribbla le domande sul suo futuro: «L’importante era vincere, volevamo subito rifarci dopo una brutta sconfitta in casa quindi sono contento del gol ma soprattutto per la squadra e per il risultato. Serie A? Noi ci siamo, il campionato di Serie B è lungo e complicato ma cerchiamo di mettere il massimo per ottenere il miglior risultato. I tempi di gioco? È sempre stata una mia caratteristica, poi io sono giovane e miglioro giorno dopo giorno, sicuramente l’anno scorso o tre anni fa non ero così e quindi sto cercando di migliorare questa mia abilità. Io con Casadei al Chelsea? Lui è un mio grande amico e ci sentiamo spesso. Ora l’importante per me è la Reggina, tenere i piedi per terra e poi si vedrà».