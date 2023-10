Dzeko a tutto gol, rimpianto Inter? C’è un ‘colpevole’ per il suo addio − TS

Dzeko in Turchia si sta facendo amare e ammirare, com’era prevedibile, a suon di gol e di giocate di classe. L’Inter osserva e, molto probabilmente, rimpiange. Lui sarebbe rimasto se non fosse stato per un fattore.

RIMPIANTO? − L’esperienza di Edin Dzeko sta procedendo a gonfie vele in Turchia! Il Fenerbahçe si sta godendo il suo Cigno che, fino a questo momento, ha già segnato 8 reti e servito 7 assist tra campionato turco e Conference League. Questo dimostra, come sotto punto di vista dell’aiuto concreto in termini di gol, sarebbe stato fondamentale nell’attacco di questa Inter. Tuttosport parla perciò di un rimpianto dovuto a maggior ragione al fatto che, se fosse stato per lui, sarebbe rimasto. A guastare i piani sarebbe stato infatti Romelu Lukaku, dal momento che il club nerazzurro aveva puntato su di lui e lui stesso ha ripagato con un pesante dietrofront.

Fonte: Tuttosport – S.P.