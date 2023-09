Dzeko: «Sarei rimasto all’Inter! A Lukaku potevo dare fastidio…»

Dzeko ha lasciato l’Inter qualche mese fa e adesso si trova in Turchia, al Fenerbahce. L’ex attaccante nerazzurro svela che sarebbe rimasto volentieri a Milano e di essere rimasto molto sorpreso dalla scelta di Lukaku. Le sue parole a Prime Video

SCELTE – Edin Dzeko sarebbe rimasto volentieri all’Inter e a rivelarlo è lui in prima persona: «Io sì, sarei rimasto volentieri. All’Inter stavo benissimo veramente». Dzeko era convinto che il suo addio significasse la permanenza certa di Romelu Lukaku: «Guardando la scelta dell’Inter su di me ero convinto che l’Inter l’avesse fatta anche per dare più fiducia a Lukaku e non avere un giocatore diciamo importante come me che magari poteva dargli un po’ di fastidio, nel senso che non sarebbe stato sempre titolare. E per questo ero veramente sorpreso dal fatto che alla fine Lukaku non sia rimasto all’Inter».