Real Sociedad-Inter, sorpresa in attacco! Non l’unico cambio – Sky

Fra poche ore andrà in scena Real Sociedad-Inter. Inzaghi, per la prima sfida stagionale di Champions League, scombina le carte in tavola: cambi in attacco e non solo

PROBABILE – Si avvicina il calcio d’inizio di Real Sociedad-Inter, match che aprirà la stagione europea dei nerazzurri in Champions League. Secondo quanto riferito da Sky Sport Inzaghi, dovrebbe effettuare diversi cambi di formazione: in difesa pronti Pavard, all’esordio in nerazzurro, con de Vrij, preferito ad Acerbi, e Bastoni. A centrocampo Asllani prende il posto di Calhanoglu, con Barella e Mkhitaryan a completare il reparto. A destra Dumfries, a sinistra Carlos Augusto preferito a Dimarco. In attacco turno di riposo per Thuram: in coppia con Lautaro Martinez ci sarà Arnautovic.