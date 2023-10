Torino-Inter, Juric pensa alle mosse migliori e punta su due certezze − TS

Torino-Inter sarà il match da affrontare una volta che i giocatori saranno rientrati dalle rispettive nazionali. Juric, per l’occasione, punta su almeno due certezze.

CERTEZZE − Torino-Inter sarà il primo match che arriverà in campionato dopo la sosta per le nazionali. Ivan Juric, per l’occasione, punterà secondo Tuttosport a centrocampo tutto su Adrien Tameze dal momento che Ilic non sta rendendo come ci si sarebbe aspettati. Sicuramente al suo fianco ci sarà Samuele Ricci. Per la difesa, invece, il tecnico granata spera di riavere a disposizione il suo titolarissimo Alessandro Buongiorno.

Fonte: Tuttosport – Alessandro Baretti