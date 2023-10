Inter, un fattore manca e il dato parla chiaro: si deve invertire il trend − TS

L’Inter, così come tutte le altre di Serie A, non scenderà in campo per qualche giorno proprio per lasciare spazio agli impegni delle nazionali. Simone Inzaghi, nel frattempo, deve lavorare su un fattore.

FATTORE − L’Inter deve necessariamente, come sottolinea Tuttosport, lavorare su un fattore: il gol. Non il gol in sé per sé, perché quella nerazzurra è una delle squadre che ha segnato di più, bensì da parte di tutti gli attaccanti. Fin qui, del reparto offensivo, hanno segnato solamente Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Mancano quindi le reti di Alexis Sanchez, in primis, e di Marko Arnatutovic, che sta recuperando. La pausa sarà fondamentale per lavorare su questo aspetto. Juventus, Milan, Atalanta, Roma, Lazio hanno già superato questo step.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino