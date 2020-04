Di Canio: “Icardi-Juventus? Non perfetto per Sarri. Lautaro...

Di Canio: “Icardi-Juventus? Non perfetto per Sarri. Lautaro Martinez…”

Di Canio ha commentato le voci di mercato su Icardi alla Juventus (vedi articolo) nel corso di “Sky Calcio Club”. L’ex giocatore si è espresso anche su Lautaro Martinez, per il quale l’Inter deve difendersi dal pressing del Barcellona.

DA UN ARGENTINO – Questo il pensiero di Paolo Di Canio su Mauro Icardi in ottica Juventus: «Per il gioco di Maurizio Sarri ottimo finalizzatore, mandi la palla in area ed è devastante. Abbiamo sempre parlato di Gonzalo Higuain che è perfetto, ma Icardi ha un modo di comportarsi fuori dall’area e senza palla che non è completo per il tipo di gioco di Sarri. Poi Sarri si sta trasformando, magari vorrà una punta così forte in area di rigore perché andrà a mettere palle. È un giocatore che fa al caso di Sarri per la Juventus? Io credo che non sia proprio l’esatto giocatore per spendere quei soldi e fare la differenza».

A UN ALTRO – Di Canio giudica anche i risvolti di mercato su Lautaro Martinez: «Gioca da seconda punta, fa un gran lavoro su tutto il fronte d’attacco. Se tu vai al Barcellona e sei simile a Luis Suarez, per le movenze e la cattiveria nelle giocate, ha la possibilità di diventare un campioncino però potendosi esprimere. Nell’Inter la prima punta è Romelu Lukaku, lui deve girare intorno e il gioco di Antonio Conte non annichilisce negli ultimi venti metri gli avversari. Sono convinto che lui abbia le caratteristiche perfette per sostituire Suarez da prima punta, come gioca adesso al Barcellona».