Di Marzio: “Icardi-Juventus? Al PSG non converrebbe! Inter…”

Icardi alla Juventus è una voce di mercato che non cessa nonostante il blocco dei campionati. Gianluca Di Marzio, intervenuto durante “Sky Calcio Club”, ha parlato della possibilità che il PSG lo riscatti dall’Inter e degli eventuali sviluppi.

INCASTRO DIFFICILE – Così Gianluca Di Marzio: «La situazione di Mauro Icardi è questa. Il PSG è molto contento, hanno l’intenzione di riscattarlo. Poi è chiaro, tutto quello che è succeso per il Coronavirus ha rallentato questo processo, anche se l’opzione scada il 30 maggio. È possibile che Leonardo chieda uno sconto, ma l’Inter aspetta che il PSG eserciti il riscatto di settanta milioni di euro. Poi esiste una clausola che se il Paris Saint-Germain vendesse il giocatore, dopo averlo riscattato, a una squadra italiana, nel caso la Juventus, nelle casse dell’Inter arriverebbero altri quindici milioni. Dovrebbe versarne ottantacinque, quindi non converrebbe al PSG fare un’operazione del genere con gli scambi. Mi sembra un po’ esagerato come piano, poi che la Juventus possa essere vigile ci sta. La Juventus è attenta a fare eventuali scambi, il PSG da vedere se è disposto. L’unica cosa, sicura, è che prima dell’interruzione il PSG era molto contento del rendimento di Icardi e voleva riscattarlo. Vediamo quale sarà la mossa di Leonardo, ma l’Inter è tranquilla e aspetta che venga esercitato il riscatto».