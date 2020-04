Volpi: “Conte-Spadafora strategia comune. Serie A, una frase mi fa paura”

Conte (vedi articolo) e Spadafora (vedi articolo) hanno parlato in serata della possibilità che la Serie A riprenda. Il giornalista Jacopo Volpi, collegato da Roma nel corso della trasmissione “La Domenica Sportiva” su Rai 2, ha espresso le sue perplessità sulle esternazioni del Governo.

I DUBBI RIMANGONO – Per Jacopo Volpi quanto dichiarato stasera da Giuseppe Conte e Vincenzo Spadafora non è un bel segnale: «Io credo che i due hanno una strategia comune, facendo parte del Governo. Quando il presidente Conte dice che il 18 maggio si ricomincia con gli allenamenti di squadra, e che vedremo se poi ci saranno le condizioni per portare a termine il campionato, da appassionato di calcio la frase mi fa paura. Spadafora entra più nel dettaglio e dice che ce la sta mettendo tutta, soprattutto per la Serie A, però al tempo stesso attenzione. La storia del protocollo medico? Secondo me c’è qualcosa più di politico che di tecnico. Non è un problema di protocollo, è un problema di ricadute».