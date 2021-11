De Grandis: «Calhanoglu coraggioso. Inter non sa chiudere le partite»

Stefano De Grandis, ospite negli studi di Sky Sport 24 durante l’edizione del Calcio è servito, ha celebrato il coraggio di Calhanoglu nell’andare a calciare il rigore durante Milan-Inter. Infine, una critica ai nerazzurri

CALHANOGLU − De Grandis dà un giudizio al turco: «Hakan Calhanoglu ha avuto coraggio perché andare a battere quel rigore in caso di errore ti massacrano da entrambe le parti. Lo ha tirato centralmente, non ha voluto rischiare. Non so chi sia il primo rigorista, sono tanti quelli che vanno sul dischetto».

CATTIVERIA − De Grandis ha infine avanzato una critica alla squadra di Inzaghi:« All’Inter serve cattiveria dalla seconda parte della partita. Contro la Juventus ha dominato, poi non ha chiuso e ha subito il rigore che reputo estemporaneo alla partita. L’Inter o fa il 2-0 o non gestisce palla, stessa cosa con la Lazio. Anche con il Milan perché ha segnato, ha sbagliato un rigore e ha sprecato tante palle-gol. Alla fine, la stava anche per perdere, una grande squadra non può non chiudere le partite».