Brozovic, Inter fiduciosa sul rinnovo ma occhio a tre big europee − SM

Brozovic è ancora in trattativa con l’Inter per prolungare il suo contratto. Nelle prossime settimane potrebbe esserci importanti aggiornamenti ma occhio all’interesse di tre importanti big europee

RINNOVO − Dopo i rinnovi di Lautaro Martinez e Nicolò Barella, l’intenzione dell’Inter è quella di blindare anche Marcelo Brozovic. Come riporta Sport Mediaset, prima della prossima sfida contro il Napoli in campionato, i dirigenti nerazzurri dovrebbero finalmente incontrare il padre e l’avvocatessa/entourage del croato. Beppe Marotta e Piero Ausilio sono ottimisti anche se bisogna fare molta attenzione agli interessi di club importanti. Infatti, oltre al Paris Saint-Germain, anche Real Madrid e Liverpool hanno messo gli occhi sul vice campione del Mondo. Per portarsi a casa il metronomo nerazzurro, potrebbero mettere sul piatto un ingaggio pari a sette/otto milioni di euro.