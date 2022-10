Cruciani accusa: «Inter, col Var nessun Triplete! Col Barcellona tanti errori»

Cruciani, ospite negli studi di Pressing su Italia 1, è ritornato sulla vittoria del Triplete da parte dell’Inter. Il giornalista ha sparato a zero parlando degli errori arbitrali che nel 2010 favorirono i nerazzurri. Intervento a senso unico il suo

ERRORI ARBITRALI − In merito alla partita fra Inter e Barcellona, decisiva per la vittoria del Triplete, Giuseppe Cruciani tira fuori alcune situazioni arbitrali: «Capisco che il mito del Triplete è intoccabile per i tifosi dell’Inter però se poi andate a vedere, loro rompono sempre per gli errori arbitrali della Juventus, se c’era il Var non l’avrebbe mai vinta quella Champions League. La gara di andata col Barcellona venne caratterizzata da tanti errori arbitrali. Mentre nel ritorno si giocò ad una sola meta campo. Col Var, nessun Triplete».