Beto non ha dubbi: «Eto’o numero uno, idolo massimo! Ma siamo diversi»

Beto è stato protagonista nella rimonta dell’Udinese al Bentegodi di Verona, segnando la rete dell’1-1 momentaneo (vedi articolo). Il portoghese non ha dubbi sul suo più grande idolo. L’ex Inter Eto’o

IDOLO − Beto a fine gara si è presentato ai microfoni di Sky Sport. L’attaccante dell’Udinese racconta il suo giocatore preferito di sempre, l’ex Inter: «Samuel Eto’o è il numero uno, idolo massimo. Non voglio diventare però come lui bensì come Beto, Ho caratteristiche diverse da lui, ho un altro modo di giocare e vorrei farmi conoscere come Beto. Però sì Samuel Eto’o è il mio idolo indiscusso, è stato un giocatore eccezionale».