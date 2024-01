Cosmi su Sanchez: «Ecco cosa deve valutare l’Inter adesso. Se…»

Cosmi stima Sanchez da sempre ma ciò non toglie che possa avere dubbi sulle sue attuali prestazioni in maglia Inter. L’allenatore perugino, intervenuto a “Serie Allnews” sulle frequenze di Serie A con RDS, dice la sua sulla odierna situazione in bilico dell’attaccante cileno a Milano

COSTOSA MINESTRA RISCALDATA – L’argomento Alexis Sanchez tiene banco in casa Inter a causa del mercato di riparazione. Giusto trattenerlo? O meglio sacrificarlo? Anche Serse Cosmi si esprime: «Non lo so, non l’ho capito. Non ho capito l’acquisto di Sanchez ma non per il valore del calciatore che, negli anni, ho reputato uno dei più forti attaccanti in Europa». E infatti Cosmi parla bene di Sanchez da sempre: «Non so come sta ora. Sanchez è un giocatore che ha uno stipendio importante ed è già stato all’Inter. Non voglio dire che è stato bocciato, perché non è stata una reale bocciatura quella. Però era stato ceduto… Quindi, il prospetto era ottimo. Però, non viene mai impiegato. E se serve un giocatore dietro Lautaro Martinez gioca Marko Arnautovic, quindi non lo so». Questi i dubbi di Cosmi sul reale valore dell’ormai 35enne attaccante cileno nell’Inter di oggi.

VALUTAZIONI DA FARE – Cosmi dà un consiglio su come gestire l’eventuale problema: «Bisogna conoscere quali sono le reali intenzioni dell’Inter ma anche del calciatore. Se Sanchez si sente fuori luogo, ci può anche stare che l’Inter punti su qualcosa di diverso in attacco. Se invece vuole dimostare di essere ancora determinante per gli obiettivi dell’Inter e l’Inter ci ci crede ancora, allora è giusto che resti a Milano». Questo il punto di vista odierno di Cosmi sul futuro di Sanchez.