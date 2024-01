Zhang e la legge del mercato Inter a zero: un big è a rischio − TS

Zhang non snatura la filosofia degli ultimi mercati dell’Inter. Bisogna trovare l’equilibrio tra entrate e uscite, in estate può partire un big.

LEGGE − Steven Zhang non cambia la natura degli ultimi mercati dell’Inter. L’obiettivo è quello di trovare un equilibrio tra entrate e uscite. Si tratta di un trend ormai in voga dal post Antonio Conte, l’unico peraltro a godere dei rubinetti aperti. Nell’ultimo triennio, Marotta e Ausilio hanno fatto di necessità virtù, cedendo a gran prezzo e costruendo la rosa a disposizione di Simone Inzaghi con grande lucidità e brillantezza economica. Si è passati dai 93 milioni di attivo della stagione 2021-22 ai poco più di 20 milioni in quella 2022-23. In mezzo le grosse uscite di Hakimi, Lukaku, Onana, Brozovic. La linea non si fermerà. In estate, non è da escludere la partenza di un nuovo big, soprattutto se il cammino europeo dell’Inter si dovesse frenare agli ottavi di finale di Champions League con l’Atletico Madrid. L’indiziato numero uno rimane Denzel Dumfries. L’acquisto di Tajon Buchanan va pure in questo senso.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini