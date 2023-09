Condò: «Inter, ricreduto sul portiere! Onana papera, Sommer invece…»

Sommer ha salvato l’Inter, tenendola in partita ed evitando il raddoppio della Real Sociedad. Proprio del portiere nerazzurro, in paragone all’ormai ex Onana, parla Condò su Sky Sport 24.

INIZIO – Dopo aver visto Real Sociedad-Inter il giornalista Paolo Condò focalizza la sua attenzione sulla prestazione del nerazzurro Yann Sommer. Di seguito il pensiero espresso dall’opinionista del salotto di “After Party Champions League”: «Il meglio dell’Inter stasera? Il cambio di portiere. Questo era un cambio che io a inizio stagione avevo indicato come negativo. Non per sfiducia in Sommer ma perché André Onana secondo me era stato tanta parte della stagione, soprattutto europea, dell’Inter dell’anno scorso. Invece Onana ha iniziato molto male col Manchester United e anche stasera ha fatto una papera clamorosa. Mentre Sommer le sue buone parate le ha fatte anche stasera».