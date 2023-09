Moviola Real Sociedad-Inter: espulsione Barella abbaglio ma Oliver si salva

Real Sociedad-Inter ha avuto Oliver come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per la prima giornata del Gruppo D di Champions League 2023-2024 e finito 1-1. Di seguito la valutazione del fischietto della federazione inglese, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA REAL SOCIEDAD-INTER, PRIMO TEMPO – Michael Oliver voto 6. Un bravo arbitro deve capire quando sbaglia e lui, nell’episodio principale, si corregge. Il gol del vantaggio della Real Sociedad è un errore tutto di Alessandro Bastoni, che cade da solo senza che ci sia fallo di Brais Méndez o Mikel Oyarzabal (non lo toccano). Primo giallo al 13′, per Kristjan Asllani che colpisce Mikel Merino a palla scaricata. Marko Arnautovic ha la palla buona per l’1-1 al 20′, la scarica addosso ad Alex Remiro ma il fuorigioco è netto. Così come per Oyarzabal al 44′, quando colpisce la traversa al termine di una mischia.

MOVIOLA REAL SOCIEDAD-INTER, SECONDO TEMPO – Va ancor più apprezzato il miracolo di Yann Sommer al 47′ su Oyarzabal, perché qui la posizione dell’attaccante basco era regolare sul corner. In contemporanea c’è un contrasto con Robin Le Normand che resta a terra, ma senza che ci sia nulla per pensare al rigore. Si lamenta Simone Inzaghi per una caduta di Denzel Dumfries in area con Kieran Tierney, ma non c’è alcuna irregolarità. Al 65′ assurda espulsione per Nicolò Barella, dopo un duello con Méndez: Oliver è ingannato dalla dinamica, pensa sia un fallo di reazione. Questo anche per la sceneggiata del centrocampista della Real Sociedad, che lamenta un colpo mai esistito. Arriva in soccorso il VAR, che evita all’Inter di restare in dieci (e Oliver si scusa con Barella). Gol annullato a Marcus Thuram per un fuorigioco millimetrico di Carlos Augusto, mentre è buonissima la posizione di Lautaro Martinez sull’1-1.