Ciarravano: «Inzaghi ha fatto decollare l’Inter! La società ha sistemato»

Durante 23 su Sky Sport 24 è andata in onda una lunga intervista ad Ausilio (vedi articolo). Ospite del programma, il giornalista Ciarravano ha analizzato il lavoro di Inzaghi anche in base a quanto gli ha offerto l’Inter dal mercato.

IN MEGLIO – Così Paolo Ciarravano: «Un allenatore, per crescere, all’inizio può aver bisogno della sua comfort zone. Però è cresciuto negli anni, Simone Inzaghi è diventato sempre più bravo. Venire da uno che lavorato bene è sempre un vantaggio: venire dopo Antonio Conte per Inzaghi è stato un grande vantaggio, per la cultura del lavoro e gli equilibri. L’Inter è stata una squadra sempre molto attenta alle distanze, quando ce l’hai puoi fare l’architetto di interni come ha detto Piero Ausilio (vedi articolo). Ha fatto decollare una struttura che già c’era, l’ha resa più funzionale e anche più bella. Perché? Gli acquisti sono stati logici, il mercato è anche l’arte del possibile e in quel momento l’Inter ha fatto il massimo possibile. In una situazione in cui sembrava in caduta è riuscita a sistemare, prendendo Edin Dzeko. Marcelo Brozovic? L’Inter non può fare a meno di lui, ha una leadership secondo me evidente».