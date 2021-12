De Rosa: «Inter, Inzaghi bravo con Dumfries per un motivo! Sanchez…»

L’Inter ed Eriksen probabilmente già nelle prossime ore ufficializzeranno la separazione, ampiamente preventivata a causa del defibrillatore sottocutaneo che non permette al danese di continuare in Serie A (vedi articolo). Geri De Rosa, a Sky Sport 24, parla della bravura del club nerazzurro di sostituire prontamente il centrocampista e non solo.

MOSSE GIUSTE – L’Inter e Christian Eriksen a breve ufficializzeranno la separazione. Secondo Geri De Rosa, il club nerazzurro si è mosso molto bene: «L’Inter ci ha pensato subito, il primo intervento sul mercato è stato Hakan Calhanoglu perché la società immaginava potesse andare a finire così. Questo epilogo è triste per il giocatore perché quando finisce così presto la carriera di un giocatore così bravo è triste. L’Inter ha fatto davvero molto bene spendendo meno e sostituendo al meglio Romelu Lukaku, Achraf Hakimi ed Eriksen. Alexis Sanchez sta bene, Simone Inzaghi lo sfrutterà ancora. Segnalo Denzel Dumfries, che era l’unico che dava perplessità invece ha avuto un’ottima reazione. Non è Hakimi, ma è stato un grande acquisto. Inzaghi è stato bravo perché dopo le prime critiche l’olandese poteva anche deprimersi, invece ha avuto pazienza e ora ha un ottimo giocatore».