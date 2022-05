Canovi: «Coppa Italia? Merito Inter, la Juventus gioca male! Corsa titolo…»

Dario Canovi, su Tmw, ha parlato sia della Coppa Italia vinta dall’Inter contro la Juventus che della corsa Scudetto con i nerazzurri coinvolti insieme al Milan

SCUDETTO E COPPA ITALIA − Il parere di Canovi sui due traguardi con l’Inter sempre protagonista: «Tutti danno per scontate le partite del Milan. Non lo sono affatto. L’Atalanta è un avversario difficile da affrontare, il Sassuolo ha fatto piangere tutte le grandi. Chiaro però che i rossoneri sono favoriti. Juventus-Inter? Non meritava di dare un senso a questo campionato la Juventus. Gioca male, ha delle carenze importanti a centrocampo e ha vinto chi meritava di più».