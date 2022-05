Chirico: «Juventus, riflessione necessaria. Lautaro Martinez simulazione!»

Marcello Chirico, giornalista di forte fede bianconera, ha parlato ai microfoni di TMW Radio della finale di Coppa Italia, sostenendo come l’Inter sia stata aiutata dall’arbitro specialmente nel primo rigore per fallo (netto) su Lautaro Martinez.

FINALE – Questa l’analisi di Chirico sulla Juventus e sulla finale di Coppa Italia: «Credo sia una squadra mediocre, lo ha dimostrato anche in finale. Bisogna fare una riflessione. Allegri non rischia perché ha raggiunto il risultato minimo della qualificazione in Champions League. Su ieri sera bisogna parlare però anche dell’arbitro. Il primo rigore ha svoltato la partita, è stata una simulazione netta di Lautaro Martinez e non sono l’unico a dirlo. Senza quel rigore non so se l’Inter la pareggia».