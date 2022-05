Prima Pagina IN Edicola: Inter, altra estate di tagli. Caso Perisic, club infastidito

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola

CORRIERE DELLO SPORT

Dopo la Coppa, sogno Scudetto: ma la musica è sempre la stessa. Inter, un’altra estate di tagli. A Inzaghi verrà rinnovato il contratto fino al 2025, dovrà però accettare un mercato in forte attivo.

TUTTOSPORT

Ex arbitri unanimi: «Rosso per Brozovic e rigori dubbi». Dopo il trionfo al veleno in Coppa. Sprint Scudetto. Il caso Perisic agita l’Inter. Club infastidito dopo le parole del croato («Con i giocatori importanti non si aspetta all’ultimo momento»): l’offerta per il rinnovo c’è già.