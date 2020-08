BÃ¼rki (portiere Borussia Dortmund): “Hakimi gioca d’istinto. All’Inter…”

Bürki (portiere Borussia Dortmund): “Hakimi gioca d’istinto. All’Inter…”

Achraf Hakimi Borussia Dortmund-Inter

Roman Bürki, portiere del Borussia Dortmund, ha parlato di Achraf Hakimi (che ha da poco annunciato di essere in volo verso Milano) ai microfoni del quotidiano sportivo tedesco Kicker. L’estremo difensore del club teutonico ha sottolineato soprattutto le aspettative che ha per l’ex compagno di squadra in vista dell’esperienza all’Inter.

NUOVA ESPERIENZA – Achraf Hakimi è il primo colpo ufficiale per la nuova stagione dell’Inter. Il laterale destro del Borussia Dortmund arriva con grandi aspettative nella squadra nerazzurra, forte di due anni al top nel campionato tedesco. Il suo ex compagno di squadra Roman Bürki, portiere del club di Bundesliga, ha parlato di lui in vista del suo esordio in Serie A: «Achraf ha contribuito a numerosi dei nostri gol segnati. Non pensa molto sul campo da gioco, lui è uno che agisce in maniera istintiva. Non vedo l’ora di vedere come se la caverà in Italia, in un campionato dove dovrà lavorare più tatticamente e difensivamente. Per quanto riguarda noi, sono sicuro che lo sostituiremo al meglio nella prossima stagione o con Mateu Morey, che ha fatto un grande salto di qualità, o con Thomas Meunier».