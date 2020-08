Inter, il mercato si fa in Premier League: costante della gestione Conte

Antonio Conte Brescia-Inter

Proprio come l’anno scorso, con gli arrivi di Romelu Lukaku e Alexis Sanchez prima e Ashley Young, Victor Moses e Christian Eriksen dopo, anche quest’anno il mercato dell’Inter di Antonio Conte sembra avere uno sguardo in Premier League.

COSTANTE – Il mercato si fa in Premier League. Questa la costante delle prime due stagioni di Antonio Conte all’Inter. Come lo scorso anno, quando sono arrivati Romelu Lukaku e Alexis Sanchez dal Manchester United (in estate), oltre ad Ashley Young, Christian Eriksen e Victor Moses (nel mercato invernale), anche quest’anno i nomi accostati ai nerazzurri militano in squadre inglesi. La maggior parte di questi giocano attualmente al Chelsea. Il collegamento è presto fatto, dal momento che proprio il tecnico nerazzurro ha nel curriculum un’esperienza sulla panchina dei londinesi.

OBIETTIVI – Come già spesso ripetuto, i nomi accostati all’Inter per questa sessione di mercato sono quelli di N’Golo Kanté ed Emerson Palmieri del Chelsea e Tanguy Ndombele del Tottenham. Senza contare gli obiettivi già seguiti a gennaio: come non ricordare, infatti, la lunga trattativa per Olivier Giroud o i tentativi per Marcos Alonso per rinforzare la fascia sinistra. Nomi ideali per gli schemi di gioco di Antonio Conte, con grande esperienza in un campionato come quello inglese che il tecnico nerazzurro ha avuto modo di seguire proprio da vicino.