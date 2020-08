Hakimi in volo verso Milano: esperienza all’Inter pronta a iniziare!

Hakimi Borussia Dortmund

Achraf Hakimi è in volo verso Milano: a confermarlo lo stesso giocatore che, con un post sulle sue storie di “Instagram”, ha ufficialmente dato il via alla sua esperienza all’Inter.

VERSO MILANO – Sta per iniziare l’esperienza all’Inter di Achraf Hakimi. Il giocatore, già ufficializzato negli scorsi mesi, è finalmente pronto per raggiungere la sua nuova squadra. L’esterno destro ex Real Madrid e Borussia Dortmund ha pubblicato una foto sul suo profilo ufficiale “Instagram” mentre è in volo verso Milano. A incorniciare il suo “annuncio” i due pallini che simboleggiano i colori nerazzurri. I nuovi colori del giocatore.