Bucciantini: «Inter la squadra più forte! Ha acquistato consapevolezza»

Bucciantini fa il punto sulla nuova Inter di Inzaghi. Secondo il giornalista, che ha parlato a Radio Sportiva, il livello della rosa nerazzurra rimane elevato.

VALUTAZIONI – Marco Bucciantini dà un giudizio ai calciatori acquistati dall’Inter per sostituire chi ha lasciato il club nel corso dell’estate. Intervenuto nella trasmissione radiofonica “Microfono Aperto”, il giornalista dichiara: «Lo Skriniar dello scorso anno all’Inter non ha dato niente, quindi con l’acquisto di Pavard c’è un miglioramento. Ora c’è da verificare la tenuta fisica di Darmian e Acerbi, che lo scorso anno hanno giocato una stagione pazzesca e meravigliosa. Se loro mantengono quel rendimento in quel reparto l’Inter è assolutamente migliorata. In attacco al posto di Dzeko e Lukaku, due forze antiche della Serie A e dell’Inter, hanno messo un Arnautovic di garanzia e Thuram che è un’ottima idea. L’Inter lo deve crescere, inquadrare e rifinire in quel ruolo. Thuram sembra avere potenziale anche per permettere a Lautaro Martinez di fare una fase offensiva più lunga. Le fasce sono quelle che sono migliorate di più. Nell’Inter si gioca in quattro sulle fasce ad ogni partita: due subito e due dopo. I due che subentrano sono migliori di quelli dello scorso anno. Secondo me l’Inter è la squadra più forte nel medio periodo di questo momento del calcio italiano. Negli ultimi cinque anni è stata la mediamente più forte e con una rosa più profonda. In più va aggiunto un calciatore che non ha nome, che si chiama consapevolezza. L’hanno comprato il giorno in cui sono rimasti in partita con il Manchester City fino all’ultimo secondo della finale di Champions League».