Thuram e Pavard in ascolto, Deschamps: «Germania? Farò cambi»

Thuram e Pavard potrebbero nuovamente giocare con la maglia della Francia martedì sera nell’amichevole con la Germania. Deschamps dà indizi

ATTESI CAMBI − In vista del match contro la Germania, Didier Deschamps, CT della Francia, cambierà qualcosa sulla formazione. I transalpini hanno battuto giovedì l’Irlanda 2-0. In gol anche Thuram dell’Inter, mentre spezzone di partita per Pavard. Le parole del CT a Telefoot: «Non sarà la stessa squadra. Ci sono ancora gli allenamenti. Kolo Muani? Era già in forma giovedì ma aveva fatto solo un allenamento collettivo. Ieri ha fatto una buona prestazione” sessione. È disponibile per martedì».