Biasin: «Inter, rivoluzione e rischi. Sette giocatori persi»

Per quanto riguarda il mercato dell’Inter, specialmente in uscita, si è esposto anche il giornalista di fede nerazzurra Fabrizio Biasin. Che ha sottolineato sette perdite pesanti per i nerazzurri e valutando le speranze di vittoria dello scudetto.

RIVOLUZIONE – Questo il pensiero su Twitter di Fabrizio Biasin: “Onana, Lukaku, Brozovic, Skriniar e Dzeko. Per peso nello spogliatoio aggiungo anche D’Ambrosio e Handanovic. L’Inter proverà a vincere lo scudetto, ma dire oggi che è la favorita significa far finta di non vedere la rivoluzione in corso e tutti i rischi che comporta“.