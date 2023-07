Bonolis: «Cuadrado-Inter? Molto bene! Onana via necessità»

Bonolis promuove l’arrivo di Cuadrado all’Inter, ufficializzato ieri sera. Il noto conduttore e tifoso nerazzurro, intervenuto a Radio Radio, si esprime anche sulla cessione di Onana al Manchester United.

L’ACQUISTO – Paolo Bonolis commenta l’arrivo ufficiale di Juan Guillermo Cuadrado all’Inter: «Molto bene, nel senso che economicamente è stato un acquisto molto buono. Giocatore d’esperienza, arriva a parametro zero a un ingaggio giusto ed è un’ottima opportunità per la fascia destra. Poi che ha avuto delle esperienze negative con l’Inter è perché giocava a un’altra squadra, magari adesso metterà la sua garra a disposizione dell’Inter. André Onana via? Non conosco i libri contabili, ma mi sembra che fosse una necessità assoluta. Un ragazzo arrivato a parametro zero e che va via a cinquantacinque milioni mi sembra un grande vantaggio per la società. Lui è stato molto carino in quest’anno, poi giocava bene coi piedi ed era una sorta di Franco Baresi in porta. Un peccato perderlo, ma necessario per la società che sta lavorando su Anatoliy Trubin e Yann Sommer. Uno una scommessa importante, che ha giocato contro di noi e si è preso tanti insulti, l’altro una sicurezza: ci sta».

IL PARAGONE – Bonolis valuta anche gli ultimi due allenatori dell’Inter: «Antonio Conte si è trovato in una situazione societaria florida, prima che succedesse il Covid e tutti i problemi dalla Cina. Discorso che non ha avuto a disposizione Simone Inzaghi, che ha dovuto ricostruire la squadra con un altro schema. Romelu Lukaku non ce l’ha avuto per quasi tutta la stagione, Ivan Perisic l’ha avuto per una stagione, Denzel Dumfries non è Achraf Hakimi. Secondo me hanno fatto bene tutti e due, l’anno scorso Inzaghi ha perso tanti punti ma tirando tantissime volte verso la porta avversaria. Per me un allenatore è criticabile quando la squadra non è offensiva».