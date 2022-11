Barzagli: «Inter, troppi gol subiti e sofferenza! C’è la qualità per fare meglio»

Barzagli commenta la ripresa dell’Inter dopo il complicato inizio di stagione. L’ospite di “Sunday Night Square”, poi, dice la sua sulla prestazione dei nerazzurri nel match vinto contro l’Atalanta. Ecco le dichiarazioni dell’ex calciatore nel corso della trasmissione di Dazn.

SOFFERENZA – Andrea Barzagli valuta il percorso dell’Inter in questa prima parte di campionato. Nel corso della trasmissione “Sunday Night Square”, l’ex calciatore dice: «Il cambiamento dell’Inter dopo le sfide con il Barcellona? Una partita a volte ti fa cambiare, ti dà maggior sicurezza e quella voglia in più per mettere in moto la macchina. Magari ci sarà stato anche qualche confronto. L’Inter ha ancora tanto da migliorare, ancora subisce troppi gol come con l’Atalanta. Mi aspetto che una squadra così chiuda la partita sul 3-1. Invece continua a soffrire fino all’ultimo minuto. Però risponde, adesso sta ritrovando anche Marcelo Brozovic (vedi articolo) piano piano. Il mio voto è sei e mezzo, perché l’Inter ha fatto un bel girone di UEFA Champions League e si è anche ripresa grazie a quello. In campionato una rosa come quella di Simone Inzaghi, anche senza Romelu Lukaku, non può subire così tanti gol e non può perdere così tante volte. Non può soffrire tanto e questo vale anche se gioca a Bergamo. L’Inter in Serie A può far meglio perché ha le qualità e ce l’ha fatto vedere». Questo il pensiero di Barzagli, esposto nello studio di Dazn, in merito alla prestazione dei nerazzurri nell’ultima partita prima della sosta per il Mondiale.