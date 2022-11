Ravanelli: «Lukaku o Dzeko dal 1′? Da allenatore farei una scelta sicura»

Fabrizio Ravanelli non ha dubbi su chi sceglierebbe da schierare titolare tra Edin Dzeko e Romelu Lukaku. L’ex giocatore dice la sua durante un intervento su Sportmediaset.

NESSUN DUBBIO – Ravanelli parla degli attaccanti dell’Inter e non solo: «Questa squadra ha dato dimostrazione che anche non giocando novanta minuti non al top può bastare sessanta minuti per vincere. L’Inter è veramente una grande squadra. Se dovessi scegliere tra Romelu Lukaku ed Edin Dzeko, da allenatore, preferirei tutta la vita il secondo perché alla mia squadra mi dà tempi di gioco. Con il belga devi giocare solo con un tipo di gioco».