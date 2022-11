Hernanes: «Lukaku? Inter brava nel trovare soluzioni. No rigore Atalanta»

Hernanes si esprime sulla bravura dell’Inter nell’ovviare all’assenza di Lukaku. Poi fa una considerazione sul rigore concesso all’Atalanta durante la gara di Bergamo

SOLUZIONI − Il ‘Profeta’ Hernanes spiega l’apporto di Lukaku ma anche la bravura di Inzaghi: «Lukaku porta tante soluzioni per l’Inter, giusto che la squadra giocasse anche su di lui. Gli infortuni capitano. Ma è la bravura dei giocatori e degli allenatori a trovare soluzioni positive, ora l’Inter sta riemergendo dopo un periodo negativo. Non convinto del rigore, credo sia stato Zapata a procurarsi il contatto». Le sue parole come ospite alla Domenica Sportiva.