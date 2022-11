Caniggia: «Lautaro Martinez o Dybala? Mi piacciono entrambi, in Italia…»

L’ex giocatore argentino di Atalanta, Roma e non solo, Caniggia ha parlato di Lautaro Martinez e Dybala. I due giocatori di Inter e Roma, a detta sua, sono tra i migliori in Italia

GRANDI GIOCATORI − Claudio Caniggia, in collegamento alla Domenica Sportiva, risponde alla domanda su chi preferisce tra i due attaccanti argentini in Serie A: «Lautaro Martinez o Dybala? Non scelgo tra uno o l’altro, sono i due giocatori con più qualità nel campionato italiano. Mi piacciono entrambi, sono quelli che hanno qualcosa in più rispetto agli altri».