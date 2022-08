Ambrosini: «Inter favorita dalla Cremonese! Un episodio ha indirizzato»

L’Inter ha vinto contro la Cremonese a San Siro mettendo a segno 3 gol e avvicinandosi dunque al derby con il Milan nel migliore dei modi (vedi report). Ambrosini commenta la prestazione dei nerazzurri negli studi di DAZN

ATTEGGIAMENTO – L’Inter batte la Cremonese a San Siro rialzando la testa dopo la sconfitta con la Lazio e soprattutto in vista del Milan. Massimo Ambrosini commenta la prestazione della squadra di Simone Inzaghi: «L’impressione è che l’Inter sia entrata in campo con una maggior convinzione rispetto alle ultime partite. Nello sviluppo della partita è stata anche favorita dall’atteggiamento e dal coraggio della Cremonese. La partita è stata indirizzata da un calcio d’angolo sbagliato, poi l’Inter è stata brava a ribadire la sua superiorità».

LEADERSHIP – Ambrosini parla poi della crescita caratteriale di Lautaro Martinez: «La mia sensazione è che sia un giocatore migliorato anche dal punto di vista del carattere. Nelle difficoltà dei sui compagni di reparto nelle ultime partite è stato lui a risolvere i problemi. Lautaro è stato bravo nella preparazione del gol, è la sensazione che dà di leadership che l’anno scorso non sempre faceva vedere. Stimolato dal ritorno di Lukaku? Non so se sia stato l’acquisto del belga o una maturazione personale, anche perché esiste il percorso umano di un ragazzo. Si sente importante dentro il progetto, magari in maniera diversa rispetto agli altri. Si vede che è al centro completamente della squadra. Dovrebbe giocare Dzeko al derby, Correa ha segnato ma quello che fisicamente mi è sembrato a posto è Dzeko».