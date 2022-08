Lautaro Martinez: «Era importante tornare a vincere! Inter, tutti uniti»

Lautaro Martinez è uno dei grandi protagonisti di Inter-Cremonese 3-1 di stasera. Il giocatore, che ha aiutato la squadra di Inzaghi a vincere e superare il Milan a quattro giorni dal derby, ha parlato a Inter TV.

BEL SUCCESSO – Lautaro Martinez è contento dopo Inter-Cremonese 3-1: «Era importante, dopo la sconfitta della settimana scorsa a Roma, tornare oggi a vincere e l’abbiamo fatto meritatamente. Ancora in gol? L’importante è che la squadra faccia bene e vinca, questo mi interessa. Poi se arriva il gol come stanno arrivando meglio ancora. Sono contento del momento che sto passando e dell’aiuto ai miei compagni. Come dico sempre cerco di imparare e migliorare, coi miei compagni e tutto lo staff, ogni giorno. Sono contento per il momento che sto passando personalmente, poi oggi era importante vincere per quello che è successo giorni addietro. Contentissimo per questa vittoria, adesso dobbiamo riposarci bene e preparare la partita che arriva, che è importantissima. Dobbiamo essere tutti uniti, abbiamo questa settimana e questi giorni che rimangono dall’arrivo del derby a pensare a quello che stiamo facendo bene, correggere gli errori che stiamo facendo. Dobbiamo arrivare con la mentalità giusta per affrontare quella partita come le altre».