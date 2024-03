Acerbi e Juan Jesus attesi dalla Procura: una strada è vietata! − CdS

Acerbi e Juan Jesus nelle prossime ore saranno ascoltati dalla Procura Federale in merito a quanto successo a Inter-Napoli. Come sottolinea il Corriere dello Sport, la squalifica sarebbe appellabile, ma il difensore dell’Inter, in caso di colpevolezza, non potrebbe patteggiare.

NO ACCORDO − Nelle prossime ore sia Acerbi che Juan Jesus saranno ascoltati in videocollegamento dalla Procura Federale con Chiné in prima linea. Oltre a loro anche l’arbitro La Penna, i cui dialoghi della partita tra Inter e Napoli sono stati già acquisti dalla Procura, e probabilmente qualche altro calciatore che si trovava sul posto. Ieri, il referto del Giudice Mastrandrea, ha appunto spostato la sentenza alla Procura, ma al contempo sarà lo stesso Giudice Sportivo a dare la sanzione definitiva ad Acerbi in caso di colpevolezza. La decisione presa ieri dal Giudice chiude ad Acerbi la strada del patteggiamento se ovviamente dovesse risultare colpevole. Ieri, il difensore dell’Inter non si potrebbe aggrappare sull’articolo 126 del codice, come già successo per il dito medio di Roma. Tradotto, significa: o squalifica di 10 giornate oppure a tempo determinato. Come prevede l’articolo 28 sui casi di discriminazione razziale, etnica, colore, religione e lingua.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Marota