Immobile e Inzaghi di nuovo insieme? Il piano dell’Inter! Precedente – TS

L’Inter di Simone Inzaghi pensa già al prossimo mercato estivo, Ciro Immobile. Con lo scudetto all’orizzonte, i nerazzurri hanno messo nel mirino il laziale, come spiegato da Tuttosport.

FUTURO – In vista della prossima stagione, l’Inter ha già cerchiato in rosso i prossimi obiettivi di mercato. Con Mehdi Taremi già alla base, i nerazzurri sono pronti a fare un altro sacrificio per il reparto offensivo. Ciro Immobile è sul taccuino della dirigenza. L’azzurro ormai, ha capito da tempo come la sua gloriosa parabola alla Lazio sia ormai arrivata all’ultimo capitolo. Ecco che qui potrebbe essere lo stesso Simone Inzaghi a spendersi in prima persona.

OSTACOLO – L’ostacolo più importante per l’Inter è l’ingaggio di Immobile: Ciro peserebbe molto di più nel monte stipendi rispetto ad Alexis Sanchez. L’attaccante alla Lazio guadagna 4 milioni più bonus, mentre il Niño Maravilla ne prende 2.5 in nerazzurro che, in virtù ai benefici del Decreto Crescita, pesano per 4.62 a bilancio. Per Marotta non dovrebbe essere un problema riprodurre in fotocopia l’operazione che ha portato Acerbi all’Inter, arrivato in prestito con diritto di riscatto a una cifra molto bassa. L’obiettivo è quello di prendersi per la prima stagione lo stipendio di Immobile poi, una volta riscattato il cartellino, spalmare l’ingaggio su un biennale magari al ribasso.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino