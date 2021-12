Top e Flop di Inter-Cagliari: si rivede Barella! Dumfries certifica la crescita

Inter-Cagliari si è chiusa sul risultato di 4-0 per i nerazzurri, che volano così al primo posto in classifica ai danni del Milan (vedi report). La squadra di Inzaghi è determinata fin dal primo minuto, ma chiude i primi 45′ di gioco in vantaggio di un solo gol e con un Lautaro Martinez che fallisce il raddoppio dal dischetto. Nel secondo tempo non c’è praticamente mai storia e anche l’argentino si fa abbondantemente perdonare. Barella ritrova lucidità. Scopriamo di seguito i Top e Flop del match nell’apposita rubrica

I TOP DELL’INTER: BARELLA RITROVA LUCIDITÀ E DUE ASSIST MERAVIGLIOSI, DUMFRIES METTE LA CERTIFICAZIONE SULLA SUA CRESCITA, LAUTARO MARTINEZ PIÙ DOLCE CHE AMARO, CALHANOGLU IN FORMA PAZZESCA

NICOLÒ BARELLA – Il centrocampista nerazzurro aveva qualcosina da farsi perdonare dopo la prestazione opaca di Madrid, condita da una pesante espulsione. Beh, che dire: missione compiuta. Finalmente, dopo una serie di partite poco convincenti, Barella ritorna ai suoi livelli con una prestazione di qualità e quantità e due assist uno più bello dell’altro. Prova subito il gol a inizio partita e ci va vicinissimo nel secondo tempo, trovando un Alessio Cragno molto reattivo. Ritrovato.

DENZEL DUMFRIES – L’olandese, alla sua quarta partita da titolare, certifica la crescita che si era intravista già in precedenza. Più gioca e più trova sicurezza. Oggi non sbaglia praticamente quasi niente: attento in fase difensiva e molto propositivo in fase offensiva. Si procura un rigore, poi fallito da Lautaro Martinez e prova a far male trovando un Cragno prontissimo. Non è semplice sostituire Matteo Darmian, lui lo sta facendo molto bene.

LAUTARO MARTINEZ – Una serata dolceamara per il numero 10 dell’Inter, che sblocca la partita con un bel gol di testa ma sul finire del primo tempo fallisce il raddoppio dagli undici metri. Rimane dunque complicato il suo rapporto con i rigori. Nel secondo tempo si fa perdonare con la rete del 4-0. Non sarà stata la serata perfetta, ma con una doppietta e un primo posto in classifica certamente alla fine si può dire sia prevalso il dolce. Inoltre, cinque gol nelle ultime quattro partite giocate sono un bel bottino.

HAKAN CALHANOGLU – Solita partita di grande attenzione e qualità, condita dall’ennesimo bellissimo gol da fuori e dall’assist per Lautaro Martinez. Il turco sente la fiducia di compagni e allenatore e tutto questo si traduce in prestazioni che denotano consapevolezza e personalità ritrovata. Dopo il derby con il Milan è un altro giocatore.

I FLOP DELL’INTER: NESSUNO

PRIMO POSTO – Dopo il pari del Milan con l’Udinese, la sconfitta del Napoli con l’Empoli e la vittoria dell’Atalanta con il Verona la squadra di Simone Inzaghi era chiamata alla vittoria per replicare ai bergamaschi e approfittare dei passi falsi delle altre due contendenti per conquistare la vetta. Non era semplice dal punto di vista mentale, ma stasera Samir Handanovic e compagni hanno dimostrato di saper gestire la pressione mandando un segnale forte e chiaro. Non delude nessuno.

