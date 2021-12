Di Canio: «Inter, c’è vita dopo Lukaku. Squadra che fa un calcio totale!»

Paolo Di Canio, in collegamento su Sky Calcio club, non ha dubbi sulla forza dell’Inter. I nerazzurri hanno vinto in maniera straripante per 4-0 contro il Cagliari agguantando il primato della classifica

CALCIO TOTALE − Di Canio elogia il grande gioco dell’Inter: «Puoi fare calcio totale se tutti gli interpreti danno del tu al pallone. C’è vita dopo Lukaku e con un 35 enne di nome Dzeko e anche con Calhanoglu. I due hanno dato un gran gioco. Tutti si sono liberati, l’Inter è una squadra tecnicissima. Si annusano, fanno colpi di tacco, si liberano dalla marcatura, questo è calcio totale. Questa Inter è un upgrade rispetto a quella dello scorso anno, è un calcio internazionale. Con il Real Madrid non questa netta differenza se non per abitudine».