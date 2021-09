Statistiche Inter-Real Madrid: possesso spagnolo, pioggia di tiri per i nerazzurri

Statistiche Inter-Real Madrid: i nerazzurri di Inzaghi escono sconfitti per 0-1 nel primo turno di Champions League (qui le pagelle). Questi i dati numerici del match.

STATISTICHE INTER-REAL MADRID – L’Inter offre un’ottima prestazione contro il Real Madrid, riuscendo a concludere ben 18 volte, di cui 5 in porta. La beffa arriva però nel finale con il gol di Rodrygo Goes, al secondo tiro in porta degli spagnoli. La squadra di Carlo Ancelotti ha anche il possesso palla a favore, con il 53%.

ALTRI DATI – Le merengues sono state più fallose dei nerazzurri (11 falli a 9) e hanno ottenuto più calci d’angolo (5 a 4). I nerazzurri sono stati pescati 4 volte in fuorigioco, soltanto una i madrileni.

Questi i dati numerici che riassumono il match. L’Inter rimane a 0 punti insieme allo Shakhtar Donetsk, salgono a 3 Real Madrid e Sheriff Tiraspol.