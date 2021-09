Dzeko: «Non si può perdere così. Meritavamo di più, ma bisogna segnare»

Edin Dzeko ha parlato ai microfoni di Amazon Prime Video pochi istanti dopo la sconfitta dell’Inter contro il Real Madrid in Champions League. Grande amarezza ma anche qualche critica per l’attaccante bosniaco.

SCONFITTA DURA – Dzeko è amareggiato per la sconfitta immeritata: «Penso che meritassimo molto di più. Però se non fai gol è difficile vincere. Questo gol che hanno fatto è sfortuna, meritavamo di più. Abbiamo fatto una grande gara contro un grande avversario. Abbiamo avuto le nostre occasioni, Courtois è stato molto bravo e noi un po’ meno bravi. Non si poteva perdere questa partita, è un gran peccato. Mi sono sentito subito dell’Inter dal primo giorno, mi hanno accolto molto bene. Sono grandi uomini e grandi campioni, lo hanno dimostrato l’anno scorso e sicuramente lo dimostreremo anche quest’anno».