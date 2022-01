Statistiche Atalanta-Inter: possesso per Inzaghi, bergamaschi più precisi

Statistiche Atalanta-Inter: i nerazzurri di Inzaghi pareggiano a Bergamo con il punteggio di 0-0. Questi i dati numerici del match.

STATISTICHE ATALANTA-INTER – L’Inter pareggia 0-0 in trasferta contro l’Atalanta. Il possesso palla è nettamente in favore dei giocatori interisti con il 67%. Equilibrio nei tiri totali (12 a 11), ma i padroni di casa sono più precisi degli ospiti per quanto riguarda le conclusioni nello specchio della porta (6 a 3).

ALTRI DATI – La squadra di Simone Inzaghi batte 4 calci d’angolo contro i 6 degli avversari. Pescati 2 volte in fuorigioco i campioni d’Italia, mai gli uomini di Gian Piero Gasperini. Partita poco fallosa che si chiude con 12 infrazioni a 10.

Questi i dati numerici che riassumono il match. L’Inter sale a 50 punti in classifica dopo 21 turni di Serie A, con 15 vittorie, 5 pareggi e 1 sconfitta.